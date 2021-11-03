«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов и практически лишился шансов на выход в плей-офф

«Зенит» потерпел поражение от «Ювентуса» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый тайм противостояния в Турине завершился вничью. Точный удар Пауло Дибалы в дебюте обесценился автоголом Леонардо Бонуччи. Однако после перерыва туринцы отправили в ворота Станислава Крицюка ещё три мяча, тогда как петербуржцы ответили только голом престижа Сердара Азмуна. Теперь у подопечных Сергея Семака остались лишь теоретические шансы на выход в плей-офф главного еврокубка.

Фото: RT на русском RT на русском

Выездной матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» стал для «Зенита» решающим. К нему петербуржцы подошли лишь с тремя баллами, тогда как в активе туринцев значилось девять, а у «Челси» — шесть. Соответственно, очередное поражение могло поставить точку на надеждах российской команды пробиться в плей-офф главного еврокубка. Прямо об этом накануне противостояния говорил и Сергей Семак.

Видео дня

«Поражение оставит только гипотетические шансы. Даже сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил в группе. Завтрашний матч является для нас определяющим. Мы не будем надеяться на то, что «Челси» начнёт терять очки», — заявил тренер на предматчевой пресс-конференции.

Однако на этот раз определённая надежда на чудо у отечественных болельщиков была. Во-первых, сине-бело-голубые достойно проявили себя в домашней игре с «Юве» и были близки к тому, чтобы заработать очко. Во-вторых, соперник с тех пор не одержал ни одной победы в Серии А, разойдясь миром с «Интером» и уступив скромным «Сассуоло» и «Вероне». Раздосадованный такими результатами Массимилиано Аллегри пошёл на жёсткие меры и, по информации СМИ, закрыл подопечных на базе с 1 по 6 ноября. «Зенит», напротив, набрал отличный ход и с общим счётом 11:2 разгромил «Спартак» и «Динамо».

В результате стартовый состав петербуржцев полностью повторил ростер на пятничную игру с бело-голубыми. Магомед Оздоев, Дуглас дос Сантос и Далер Кузяев из-за травм не прилетели в Италию. Восстановившиеся от повреждений Малком и Данил Круговой попали в заявку, но остались в запасе, как и Артём Дзюба, на прошлой неделе побивший рекорд результативности РПЛ.

В остальном Семак ожидаемо вновь сделал ставку на расстановку с пятью защитниками, при которой фланги закрывали Вячеслав Караваев и универсальный Алексей Сутормин, а роль единственного форварда исполнял Сердар Азмун, предыдущий матч с «Юве» начавший в запасе.

Начало матча гостям совершенно не удалось. Хозяева, словно желающие реабилитироваться перед болельщиками, с первых минут вжали соперника в штрафную. Они организовывали одну атаку за другой, а при потере моментально включали высокий прессинг и возвращали себе мяч. Футболисты «Зенита» поплыли и сбились на отбой, регулярно совершая ошибки под давлением.

Ненадёжно выглядела и опорная зона. Вильмар Барриос в одиночестве был не в состоянии сдержать Пауло Дибалу, а Вендел постоянно не успевал помочь партнёру. Как результат аргентинец уже на девятой минуте пробил в штангу из-за пределов штрафной. Но этот звоночек петербуржцы не услышали и вскоре были вынуждены вынимать снаряд из сетки. После подачи корнера Ярослав Ракицкий выбил мяч прямо на Дибалу, а тот с отскоком от газона пробил в дальний угол. При этом десятый номер вновь остался в полном одиночестве. Пауло в дебюте вообще обращал на себя максимальное внимание. Вскоре он издевательски ушёл на правом фланге от Барриоса и Караваева и прострелил на Альваро Морату, но тот чудом не попал в створ.

У «Зенита» до поры в атаке не получалось ничего. Клаудиньо, Азмун и Андрей Мостовой оказались отрезаны от линии полузащиты и нечасто получали мяч. Иранец вовсе лишь бессильно метался между мощными центральными защитниками оппонента.

Однако к середине тайма сине-бело-голубые пришли в себя, наладили контроль над мячом на несколько минут, и этого хватило, чтобы сравнять счёт. Впрочем, благодарить за это команда должна Фортуну. После не самого опасного навеса Караваева с левого фланга опытный Леонардо Бонуччи, пытаясь прервать кросс, срезал снаряд в дальний угол собственных ворот. Войцех Щенсны спасти хозяев оказался не в состоянии.

Пропустив, «Ювентус» вернул себе инициативу, но теперь уже петербуржцы оборонялись без паники и практически не оставляли пространства между линиями. Правда, пару раз в игру пришлось вступить Крицюку, который не всегда действовал надёжно и однажды даже удостоился гневной тирады от Ракицкого.

К сожалению, во втором тайме судьбу противостояния во многом решил неоднозначный пенальти. Началось всё с того, что Мората в центре поля выиграл борьбу за мяч у Вендела, задев его рукой по лицу. Однако судейская бригада этого не заметила. Туринцы тут же провели быструю атаку, которая закончилась проникновением в штрафную Федерико Кьезы с левого фланга. Выбить мяч из-под ног у итальянца попытался футболист, который не слишком силён в отборе — Клаудиньо, хотя на подстраховку успевал Барриос. В результате сыграть чисто бразилец не успел и сбил оппонента.

Исполнять одиннадцатиметровый отправился Дибала. Пауло пробил низом в правый от себя угол, но чудом не попал в створ. Однако радость гостей была недолгой. Главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес потребовал повторить попытку, поскольку Барриос и Деян Ловрен вбежали в штрафную раньше времени. Снова допускать оплошность аргентинец не собирался и на этот раз попал в створ.

Тут же Семак освежил фланги и бросил в бой вернувшихся в обойму Кругового и Малкома, которые заменили Караваева и Мостового соответственно. Рокировки помогли «Зениту» вновь наладить контроль над мячом и даже пару раз проверить на бдительность Щенсны. Увы, надежда петербуржцев жила недолго. Чемпион России вынужден был идти вперёд и допускал большое количество потерь на чужой половине, чем «Ювентус» пользовался, организовывая быстрые контратаки.

И если Уэстон Маккенни простил гостей, пробив в перекладину, то Кьеза на 73-й минуте снял все вопросы об исходе встречи. В штрафной он издевательски легко ушёл от Ловрена и покатил снаряд в дальний угол. В такой ситуации выход на поле Александра Ерохина и Дзюбы выглядел уже запоздалым решением, как и переход на схему в два центральных защитника.

А вскоре ворота Крицюка поразил Мората, а Дибала к двум голам добавил результативную передачу. Единственным приятным моментом для петербуржцев стал мяч престижа в добавленное арбитром время. Свежий Дзюба выиграл борьбу у оппонента после заброса из глубины и выполнил скидку на Азмуна, который отправил снаряд в дальний угол.