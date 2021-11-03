Итальянский журналист высказался об уровне "Зенита" на примере Серии А

Итальянский журналист Марио Сконцерти оценил игру петербургского "Зенита" в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". "У "Зенита" есть европейские амбиции, но его уровень — команда из зоны вылета в Серии А", — написал Сконцерти в колонке, опубликованной в газете Corriere della Sera. Встреча между "Ювентусом" и "Зенитом", прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" в Лондоне встретится с "Челси", а "Зенит" на выезде сыграет с "Мальме". Ранее член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о поражении петербургского "Зенита" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".