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1 час назад

Стала известна сумма неустойки для Руя Витории

Руй Витория покинет пост главного тренера «Спартака». В качестве неустойки ему выплатят около 200 млн рублей, сообщает telegram-канал «Мутко против».<br> <p class="visual-quote"> «Витория получит 2 250 000 евро (примерно 200 миллионов рублей). Еще 250 тысяч евро получат сотрудники тренерского штаба Руя. При этом, пока еще не до конца решен вопрос по выплатам - сумма либо будет выплачена сразу, либо Руй получит 80 процентов от неустойки, а остальные 20 капнут на карточку через некоторое время», - передается в сообщении. </p> Источник утверждает, что уволить специалиста хотели еще после разгромного поражения от «Зенита» (1:7), но руководство передумало. Окончательно к этому решению пришли после матча с «Краснодаром» в ноябре. Игра закончилась победой «быков» со счетом 2:1.<br> <br> Витория смог добиться выхода из группы Лиги Европы с первого места, обыграв серьезных соперников, но в РПЛ его команда занимает только девятую строчку. Последний матч против «Сочи» закончился крупным поражением со счетом 0:3.<br>

Стала известна сумма неустойки для Руя Витории
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Волейбол,Зенит,Спартак,
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