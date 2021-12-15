«Ситуация была очень сложная для команды и игроков. Могу сказать, что в моей карьере впервые такая ситуация, когда у моего клуба пять поражений подряд. Каждый день мы спрашиваем: почему так получилось? В футболе всегда хорошо, когда у тебя есть конкретный ответ на каждый конкретный вопрос. Но в этом случае очень много обстоятельств, которые на это повлияли. Если взять наш матч с «Марселем» и посмотреть на нашу скамейку запасных и их, то сразу видна разница. У нас много травмированных игроков. Где-то недавние травмы, как Камано и Керк. Но еще у нас много и давних травм: Жемалетдинов, Гильерме, Куликов, Мурило, Миранчук, Магкеев, Зе Луиш. Здесь надо вести речь о медицинской службе. Мы хотим поменять ее и улучшить, она уже улучшается. Мы не можем рассчитывать на многих игроков. А те, кто здоров, устали. У них очень много игровых минут в ногах. К примеру, Едвая я знаю уже лет 10. Раньше он никогда не играл так часто, как делает это в «Локо». У него возникают мышечные проблемы, ему надо дополнительно следить за собой из-за усталости».