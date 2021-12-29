Экс-футболист «Зенита»: в Сирии развёрнуто множество плакатов с Путиным

Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах заявил, что в Сирии развёрнуто множество плакатов с президентом России Владимиром Путиным и флагов РФ. Он отметил, что в Арабской Республике с особенной благодарностью относится к россиянам, сообщает «Чемпионат».

Едешь по улице в Сирии, и развёрнуты транспаранты — Асад и Путин вместе. Плюс много флагов России. Даже меня благодарили, когда узнавали, откуда я приехал, — сказал Абдулфаттах.

Отец Баселя — сириец, родился в Дамаске. В начале 1980-х он приехал учиться в СССР и спустя некоторое время женился на одногруппнице Татьяне. Это позволило ему получить двойное гражданство. Абдулфаттах не знает арабского языка, считает себя русским.

На взрослом уровне Басель выступал в таких клубах, как «Крылья Советов», «Енисей», «Черноморец», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Аль-Джаиш».