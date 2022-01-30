Официально: Азмун покинул "Зенит". Игрок присоединится к "Байеру" в зимнее трансферное окно

"Зенит" объявил о переходе нападающего Сердара Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно. Как сообщает пресс-служба "Зенита", клуб договорился с "Байером" о трансфере Азмуна. Ранее иранский нападающий заключил контракт с клубом из Леверкузена. Ожидалось, что соглашение вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда у Азмуна истечет срок действия договора с "Зенитом". Вместе с тем "сине-бело-голубые" согласовали с "Байером" переход Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к "сине-бело-голубым" и его болельщикам! Спасибо за все, Сердар!" - говорится в сообщении пресс-службы.