Официально: Азмун покинул "Зенит". Игрок присоединится к "Байеру" в зимнее трансферное окно

"Зенит" объявил о переходе нападающего Сердара Азмуна в "Байер" в зимнее трансферное окно. Как сообщает пресс-служба "Зенита", клуб договорился с "Байером" о трансфере Азмуна. Ранее иранский нападающий заключил контракт с клубом из Леверкузена. Ожидалось, что соглашение вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда у Азмуна истечет срок действия договора с "Зенитом". Вместе с тем "сине-бело-голубые" согласовали с "Байером" переход Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к "сине-бело-голубым" и его болельщикам! Спасибо за все, Сердар!" - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что Азмун являлся игроком "Зенита" с февраля 2019 года. Контракт иранца с российским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона. Соглашение с "Байером" будет действовать до лета 2027 года.