10 миллионов за победу над Россией: украинцев оставили без рекордных призовых

В напряжённом матче на чемпионате Европы по волейболу – 2021 россияне одержали красивую волевую победу.

Фото: CEV.EU CEV.EU

В пятницу, 4 февраля, на мини-футбольном Евро состоится крайне интересный матч. В полуфинальной битве сойдутся принципиальные соперники – Россия и Украина.

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Футбольный инсайдер Иван Карпов за день до матча сообщил, что РФС может удвоить призовые для игроков сборной России, если они смогут обыграть украинцев в полуфинале. Официальной информации на этот счёт пока не поступало, но зато этот слух заставил вспомнить историю полугодичной давности, которая произошла в волейболе.

В матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы тоже сошлись сборные России и Украины. И украинцы перед игрой получили финансовую мотивацию. На странице федерации волейбола страны в соцсети появилась информация, что партнёры и спонсоры готовы выделить команде рекордные призовые за одну победу над Россией: 10 миллионов гривен. Сумма весьма приличная даже если поделить на всех (на тот момент по курсу это было около 27 млн рублей).

Украинцы, которые не были фаворитами противостояния, действительно навязали России серьёзную борьбу. Соседи в первом сете действовали увереннее и смелее, в то время как наши волейболисты допускали слишком много невынужденных ошибок. Итог первой партии оказался для многих болельщиков неожиданным – 25:22 в пользу Украины.

Но сборную России это только разозлило. Во втором сете наша команда просто вынесла соперника – 25:16. Невынужденных ошибок стало очень мало, зато в атаке россияне набрали вдвое больше очков, чем украинцы – это красноречиво говорит о характере игры.

Нельзя сказать, что после этого всё пошло как по маслу. России приходилось вырывать каждое очко, бороться за каждый розыгрыш, потому что украинцы играли самоотверженно. То ли за деньги сражались, то ли против России, то ли просто за место в четвертьфинале. Как бы то ни было, сражение было напряжённым, но Россия всё-таки выиграла обе следующие партии и оставила волейболистов сборной Украины без обещанных им серьёзных призовых.

Стоит отметить, что, несмотря на все опасения, матч прошёл в честной спортивной борьбе. Не было ни оскорблений, ни тычков исподтишка, ни каких-то лишних эмоций.

Хочется верить, что и в мини-футбольном полуфинале всё внимание будет акцентировано на спортивной борьбе. Ну а премиальные… Их надо ещё заслужить на площадке.