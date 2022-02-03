Сборная России получит дополнительные премиальные за победу над Украиной

Футболисты сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительный гонорар. Журналист Иван Карпов в своём Telegram сообщает, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение увеличить премиальные для спортсменов.

По информации источника, изначально была предусмотрена премия один миллион рублей для каждого футболиста за победу на Евро, 750 тысяч — за второе место и 500 тысяч — за третье. Теперь в случае победы над Украиной россияне заработают по одному миллиону, а за победу в финале — два миллиона рублей.