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1 час назад

Сборная России получит дополнительные премиальные за победу над Украиной

Футболисты сборной России по мини-футболу в случае победы над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы получат дополнительный гонорар. Журналист Иван Карпов в своём Telegram сообщает, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение увеличить премиальные для спортсменов.

По информации источника, изначально была предусмотрена премия один миллион рублей для каждого футболиста за победу на Евро, 750 тысяч — за второе место и 500 тысяч — за третье. Теперь в случае победы над Украиной россияне заработают по одному миллиону, а за победу в финале — два миллиона рублей.

Сборные России и Украины проведут матч 4 февраля в 19:00 мск.

Ранее депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что иностранцы ещё больше злятся, когда российские спортсмены побеждают на Олимпийских играх, выступая без флага РФ и остальной национальной атрибутики.

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