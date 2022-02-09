Смолов получил тортом в лицо во время празднования дня рождения

"Динамо" поздравило с днем рождения нападающего команды Федора Смолова. Игроку исполнилось 32 года.
По традиции персонал клуба испек праздничный торт. Футболисты "Динамо" во время командного ужина шуточно поздравили с днем рождения нападающего - Смолов получил тортом в лицо от одноклубников.
Нападающий Федор Смолов перешел в "Динамо" из "Локомотива". Форвард подписал с "бело-голубыми" контракт по схеме "1,5 + 1". Смолов уже защищал цвета "Динамо" на протяжении восьми сезонов (2007 -2015), несколько раз 31-летний футболист уходил в аренду - в "Фейеноорд", "Анжи" и "Урал". Выступать в "Динамо" Смолов будет под 40-м номером.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ. Подопечные Шварца в 18 матчах набрали 36 очков. Отставание от первого места составляет 2 очка.
Источник: пресс-служба ФК "Динамо"