Турбин и Казарцев возвращаются к работе в РПЛ

<p> Судьи Евгений Турбин и Василий Казарцев снова будут работать на матчах РПЛ. Об этом сообщил глава департамент судейства РФС Витор Перейра.<br> <br> «Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона», – передает слова Перейры корреспондент «Спорта День за Днем».<br> <br> 42-летний Турбин был отстранен от судейства в январе 2021 года, но после небольшой паузы продолжил работать в качестве арбитра VAR. Известность судье принесла ошибка в матче «Волга» – «Зенит» в 2013 году, когда он удалил Халка вторым предупреждением, хотя бразилец ничего не делал: мяч без разрешения разыграл не он, а Роман Широков.<br> <br> 42-летний Казарцев попал в скандал после матча «Сочи» – «Спартак». Отбыл дисквалификацию и вернулся к работе. Однако в октябре 2021 года вновь оказался отстранен после ошибки на VAR в матче ЦСКА – «Краснодар». Любопытно, что глава РПЛ и бывший глава судейского комитета Ашот Хачатурянц при этом называл Казарцева главным в России специалистом по работе VAR. </p>