Тренер фразой Путина отреагировал на лишение России ЧМ

Печально смотреть на это, как и на всё окружающее нас в мировой повестке, что направлено против нашей страны. Верю, что в скором времени всё нормализуется. Как сказал наш президент: «Зачем нам такой мир, в котором нет России?» Так зачем нам спорт, в котором не будет России? Они боятся нас, — заявил Алекно.