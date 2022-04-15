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56 минут назад

Тренер фразой Путина отреагировал на лишение России ЧМ

News.ru

Бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Алекно процитировал фразу президента России Владимира Путина «Зачем нужен мир, в котором нет России?». Таким образом он отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) лишить России чемпионата мира. По словам Аленко, российский спорт в скором времени вернётся на мировую арену, сообщает «Р-спорт».

Тренер фразой Путина отреагировал на лишение России ЧМ
Фото: News.ruNews.ru

Печально смотреть на это, как и на всё окружающее нас в мировой повестке, что направлено против нашей страны. Верю, что в скором времени всё нормализуется. Как сказал наш президент: «Зачем нам такой мир, в котором нет России?» Так зачем нам спорт, в котором не будет России? Они боятся нас, — заявил Алекно.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах.

Волейбол,Владимир Алекно,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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