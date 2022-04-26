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1 час назад

Выступающий за Францию олимпийский чемпион назвал особенность россиян

Lenta.ru

Выступающий за сборную Франции олимпийский чемпион по волейболу Евгений Гребенников назвал особенность россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Выступающий за Францию Гребенников назвал особенность россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Русские люди закрыты при первой встрече, а затем при общении открываются: больше улыбаются, разговаривают с удовольствием. Это русский стиль, я его знаю», — заявил спортсмен.

Он обратил внимание на то, что не каждый человек в России здоровается в ответ, и отметил, что закрытость россиян ему не мешает.

Гребенников родился и вырос во Франции. Он выступает за национальную команду страны, вместе с которой он побеждал на Играх в Токио, а также дважды выигрывал Мировую лигу. На клубном уровне волейболист играет за петербургский «Зенит».

13 ноября прошлого года бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил нежелание россиян платить за трансляции особенностями менталитета. По его мнению, российский характер заточен на халяву.

Волейбол,Костя Цзю,Зенит,
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