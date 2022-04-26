Выступающий за Францию Гребенников назвал особенность россиян

Выступающий за сборную Франции олимпийский чемпион по волейболу Евгений Гребенников назвал особенность россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Русские люди закрыты при первой встрече, а затем при общении открываются: больше улыбаются, разговаривают с удовольствием. Это русский стиль, я его знаю», — заявил спортсмен.

Он обратил внимание на то, что не каждый человек в России здоровается в ответ, и отметил, что закрытость россиян ему не мешает.

Гребенников родился и вырос во Франции. Он выступает за национальную команду страны, вместе с которой он побеждал на Играх в Токио, а также дважды выигрывал Мировую лигу. На клубном уровне волейболист играет за петербургский «Зенит».