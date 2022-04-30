Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»

– Катастрофа. Даже выражение подобрать сложно. Просто беспредел. Не пора ли в отставку Слуцкому? Я об этом говорю уже несколько лет. Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет. У него всегда кто-то виноват, – цитирует Мостового «Чемпионат».