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7 часов назад

Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»

Советский спорт

Сегодня, 30 апреля, клуб из Татарстана проиграл своему сопернику со счетом 0:6.

Мостовой призвал Слуцкого подать в отставку с поста тренера «Рубина» после поражения от «Сочи»
Фото: Советский спортСоветский спорт

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу матча 27-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» разгромно уступил «Сочи» со счетом 0:6.

Отметим, что казанский клуб потерпел самое крупное поражение в истории своих выступлений в РПЛ.

– Катастрофа. Даже выражение подобрать сложно. Просто беспредел. Не пора ли в отставку Слуцкому? Я об этом говорю уже несколько лет. Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет. У него всегда кто-то виноват, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что действующий контракт Леонида Слуцкого с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года. В данный момент его команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

8 мая клуб из Казани сыграет в гостях против «Локомотива».

Волейбол,Александр Мостовой,Спартак,
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