Московское "Динамо" стало чемпионом России по волейболу

Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Локомотив" в финальном матче чемпионата России по волейболу и во второй раз подряд стало победителем турнира. Встреча прошла во вторник в Казани.

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Матч завершился со счетом 3-2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) в пользу "Динамо".

В матче за третье место казанский "Зенит" обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга со счетом 3-0 (25:19, 25:19, 25:14).

"Динамо" во второй раз подряд и в четвертый в истории стало чемпионом России. Ранее столичная команда побеждала в сезонах-2005/06, 2007/08 и 2020/21. Чаще побеждали только казанский "Зенит" (10 раз) и "Белогорье" из Белгорода (8).

Последние два титула бело-голубые завоевали под руководством Константина Брянского, который догнал по количеству побед в чемпионатах Зиновия Черного, побеждавшего с "Автомобилистом" из Санкт-Петербурга. Впереди Брянского располагаются Владимир Алекно (10 побед), Геннадий Шипулин (8) и Олег Молибога (3).