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1 час назад

Московское "Динамо" во второй раз подряд стало чемпионом России по волейболу

ТАССиещё 1

Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Локомотив" в финальном матче чемпионата России по волейболу и во второй раз подряд стало победителем турнира. Встреча прошла во вторник в Казани.

Московское "Динамо" стало чемпионом России по волейболу
Фото: ТАССТАСС

Матч завершился со счетом 3-2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) в пользу "Динамо".

В матче за третье место казанский "Зенит" обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга со счетом 3-0 (25:19, 25:19, 25:14).

"Динамо" во второй раз подряд и в четвертый в истории стало чемпионом России. Ранее столичная команда побеждала в сезонах-2005/06, 2007/08 и 2020/21. Чаще побеждали только казанский "Зенит" (10 раз) и "Белогорье" из Белгорода (8).

Последние два титула бело-голубые завоевали под руководством Константина Брянского, который догнал по количеству побед в чемпионатах Зиновия Черного, побеждавшего с "Автомобилистом" из Санкт-Петербурга. Впереди Брянского располагаются Владимир Алекно (10 побед), Геннадий Шипулин (8) и Олег Молибога (3).

"Локомотив" является чемпионом России сезона-2019/20. В активе команды из Новосибирска стало две серебряные и две бронзовые медали. Финальный этап чемпионата России прошел в Казани, так как казанский "Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, одержав 25 побед в 26 матчах.

Волейбол,Константин Брянский,Геннадий Шипулин,Владимир Алекно,Динамо,Зенит,
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