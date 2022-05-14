Кубинская волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру «Локомотива»

«Меня совершенно не задевают его слова в мой адрес, потому что проблема этого человека в том, он не может контролировать свое ненасытное эго, что для достижения результата ему нужно кого-то оскорбить, и это просто показывает те немногие ценности, которые у него есть, и отсутствие профессиональной этики», — рассказала спортсменка.