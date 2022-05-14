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52 минуты назад

Кубинская волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру «Локомотива»

Lenta.ru

Кубинская волейболистка «Уралочки» Аилама Монталво прокомментировала высказывания главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова в свой адрес. Она опубликовала пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кубинская волейболистка ответила назвавшему ее обезьяной тренеру «Локомотива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня совершенно не задевают его слова в мой адрес, потому что проблема этого человека в том, он не может контролировать свое ненасытное эго, что для достижения результата ему нужно кого-то оскорбить, и это просто показывает те немногие ценности, которые у него есть, и отсутствие профессиональной этики», — рассказала спортсменка.

Она заявила, что не испытывает ненависти к Воронкову, и подчеркнула, что не будет отвечать злом на зло.

Ранее во время матча женского чемпионата России Воронков назвал Монталво обезьяной.

«Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» — сказал он во время общения с подопечными.

«Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек площадки. «Локомотив» одержал победу в серии до трех побед со счетом 3:2. Команда второй раз завоевала золото чемпионата России.

Волейбол,Андрей Воронков,
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