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1 час назад

Тренер "Уралочки" Карполь сообщил, что уход кубинской волейболистки не связан с расистским скандалом

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Михаил Карполь объяснил уход кубинки Айламы Монтальво из команды.

Тренер "Уралочки" объяснил уход волейболистки, попавшей в расистский скандал
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мы были готовы к уходу Айламы. Она сказала, что хочет попробовать поиграть в другой лиге, в Европе, где климат потеплее. Ее решение не связано со скандалом. У нее было желание поиграть в еврокубках, а у нас такой возможности пока нет. Айлама посоветовалась с родственниками и решила уехать. Не исключаю, что она вернется еще. Наши двери всегда для нее открыты», — приводит слова Карполя «Матч ТВ».

Напомним, что во время тайм-аута финального матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» главный тренер «Железнодорожников» Андрей Воронков одному из своих игроков сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?». В составе соперника как раз выступала спортсменка из Кубы Аилама Монтальво.

Его слова вызвали общественный резонанс. Сам наставник еще не высказался по этой теме. А генеральный директор «Уралочки» Валентина Огинеко расценила слова тренера волейбольного «Локомотива» как международный скандал.

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