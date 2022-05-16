Тренер "Уралочки" объяснил уход волейболистки, попавшей в расистский скандал

«Мы были готовы к уходу Айламы. Она сказала, что хочет попробовать поиграть в другой лиге, в Европе, где климат потеплее. Ее решение не связано со скандалом. У нее было желание поиграть в еврокубках, а у нас такой возможности пока нет. Айлама посоветовалась с родственниками и решила уехать. Не исключаю, что она вернется еще. Наши двери всегда для нее открыты», — приводит слова Карполя «Матч ТВ».