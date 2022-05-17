Николай Карполь отреагировал на уход кубинки Монтальво из «Уралочки»

«Думаю, так активно не смогу. Всё больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь (внук Николая Карполя, главный тренер «Уралочки-НТМК». — Прим. «Чемпионата»). Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», — добавил он.