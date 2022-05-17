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50 минут назад

Николай Карполь отреагировал на уход кубинки Монтальво и ещё 3 волейболисток из «Уралочки»

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР и России по волейболу, старший тренер женского клуба «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга Николай Карполь прокомментировал новость о том, что команду покинули капитан Ксения Парубец, Татьяна Куликова, Вера Костючик и кубинка Айлама Монтальво.

Николай Карполь отреагировал на уход кубинки Монтальво из «Уралочки»
Фото: URALOCHKA-VC.COMURALOCHKA-VC.COM

«Это у нас не впервой. Будем готовить игроков, куда деваться», — приводит слова Карполя ТАСС.

Также 84-летний специалист сказал, что не сможет активно участвовать в тренировочном процессе команды.

«Думаю, так активно не смогу. Всё больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь (внук Николая Карполя, главный тренер «Уралочки-НТМК». — Прим. «Чемпионата»). Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия», — добавил он.

Волейбол,Ксения Парубец,Татьяна Куликова,
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