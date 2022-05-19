Губерниев назвал Воронкова "скотиной" за отказ извиниться перед волейболисткой за "обезьяну"

— То, что он принципиально отказался извиняться, показывает, что он скотина и мерзавец. У меня других слов нет. Мне очень стыдно за «Локомотив». У меня чувство стыда и неловкости за то, что такие люди в принципе есть в многонациональной стране под названием Россия. Какое-то сборище упырей, — заявил Губерниев «Матч ТВ».