Губерниев назвал Воронкова "скотиной" за отказ извиниться перед волейболисткой за "обезьяну"

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что ему стыдно за калининградский «Локомотив» из-за принципиального отказа клуба и его главного тренера Андрея Воронкова приносить извинения кубинке Аиламе Сесе Монталво и «Уралочке-НТМК» за расистские оскорбления.
— То, что он принципиально отказался извиняться, показывает, что он скотина и мерзавец. У меня других слов нет. Мне очень стыдно за «Локомотив». У меня чувство стыда и неловкости за то, что такие люди в принципе есть в многонациональной стране под названием Россия. Какое-то сборище упырей, — заявил Губерниев «Матч ТВ».
19 мая состоялось заседание дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола по делу Воронкова. Комиссия рекомендовала дисквалифицировать специалиста на срок до двух лет. Итоговое решение примет исполком ВФВ 31 мая.
Воронков 12 мая во время тайм-аута в пятом матче финальной серии чемпионата России с «Уралочкой-НТМК», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в эфир «Матч ТВ». За команду из Свердловской области выступала кубинская доигровщица Монталво, которая позднее покинула клуб.