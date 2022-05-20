«Локомотив» извинился перед «Уралочкой» за расистский скандал

Волейбольный клуб «Локомотив» опубликовал заявление в связи с расистским высказыванием тренера калининградцев Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монтальво.

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«Волейбольный клуб «Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК».

Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырёх лет её существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии.

Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Особо подчёркиваем, что мы благодарны ВК «Уралочка-НТМК» и его руководству за уровень взаимодействия и отличную игру, которую обе команды показали по ходу финальной серии, ставшей настоящим украшением всего сезона.

Нам очень не хотелось, чтобы сложившаяся ситуация испортила впечатление от прекрасного волейбола и яркого финала. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны.