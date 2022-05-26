Покинувшая Россию из-за оскорблений волейболистка сделала заявление

Кубинская волейболистка Айлама Монталво, покинувшая российский клуб «Уралочка» после расистских оскорблений от тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, сделала заявление. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: ВК "Уралочка" ВК "Уралочка"

Спортсменка рассказала, что хотела бы вновь вернуться в Россию. Она отметила, что не удивлена нежеланию Воронкова извиняться перед ней.

13 мая Монталво в составе «Уралочки» завоевала серебро чемпионата России. Во время матча тренер Воронков назвал кубинку обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он до сих пор этого не сделал. Всероссийская федерация волейбола рекомендовала дисквалифицировать тренера на два года.