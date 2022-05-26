Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление

Lenta.ru

Кубинская волейболистка Айлама Монталво, покинувшая российский клуб «Уралочка» после расистских оскорблений от тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, сделала заявление. Ее слова приводит РИА Новости.

Покинувшая Россию из-за оскорблений волейболистка сделала заявление
Фото: ВК "Уралочка"ВК "Уралочка"

Спортсменка рассказала, что хотела бы вновь вернуться в Россию. Она отметила, что не удивлена нежеланию Воронкова извиняться перед ней.

13 мая Монталво в составе «Уралочки» завоевала серебро чемпионата России. Во время матча тренер Воронков назвал кубинку обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он до сих пор этого не сделал. Всероссийская федерация волейбола рекомендовала дисквалифицировать тренера на два года.

Волейболистка Монталво отреагировала на оскорбление от тренера «Локомотива»

Монталво выступала за Уралочку с 2019 года. Серебро ЧР-2022 стало ее наивысшим достижением в составе команды. Вместе со сборной Кубы волейболистка становилась победительницей Панамериканского Кубка среди молодежных команд.

Волейбол,Андрей Воронков,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители