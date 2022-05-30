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39 минут назад

Тренер Воронков впервые высказался о расистском скандале

Вероника Полынина

Главный тренер калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков впервые прокомментировал инцидент, из-за которого Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала его на два года.

Тренер Воронков впервые высказался о расистском скандале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Андрей Воронков в ходе матча «Локомотив» - «Уралочка» допустил расистское высказывание в адрес кубинской спортсменки Айламы Монтальво из команды соперника.

В комментарии Regnum Воронков заявил, что не стал извиняться перед волейболисткой, потому что «не хотел подливать масла в огонь».

«Впервые оказавшись в такой непростой и неоднозначной ситуации, я сразу не комментировал этот эпизод и взял паузу, так как ожидал официального решения со стороны дисциплинарной комиссии ВФВ. Очень не хотелось подливать масла в огонь, зная, что любые слова могут быть истолкованы совершено по-разному», - сказал тренер.

Он выразил сожаление в связи с тем, что фраза, сказанная в разговоре с его подопечными под влиянием эмоций, была воспринята как оскорбление.

«Он наказал сам себя, как истинный дурак»

«У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника. И еще большее сожаление вызывает то, что в данной ситуации оскорбленной посчитали именно Айламу Сесе Монтальво», - заявил Воронков.

Специалист заверил, что не является расистом, на протяжении карьеры работал с игроками разных национальностей, и между ними всегда было полное взаимопонимание. По его словам, он всегда помогал легионерам чувствовать себя в команде комфортно, спокойно и уверенно.

«Еще раз отмечу, что я никого не хотел оскорбить или обидеть. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация окончательно прояснится, и мы все сможем сосредоточиться исключительно на нашей любимой игре - волейболе», - заключил тренер.

Волейбол,Андрей Воронков,Локомотив,
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