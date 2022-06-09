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48 минут назад

Умер олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога

Елена Прошина

В возрасте 69 лет умер олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога. Об этом на своем официальном сайте сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Умер олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В федерации уточнили, что Олег Алексеевич Молибога скончался 9 июня после тяжелой и продолжительной болезни.

«Отечественный волейбол понес тяжелую утрату. Не стало выдающегося игрока ЦСКА и сборной СССР. <…> Под руководством Олега Алексеевича армейские волейболисты трижды побеждали в чемпионате России, выигрывали Кубок России. Много сил, знаний и опыта он отдал сборным командам СССР, СНГ и России, добившихся высоких достижений на международной арене», - говорится в сообщении.

Олег Молибога был серебряным призером олимпийских игр, двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира, четырехкратным чемпионом Европы, многократным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.

Молибога работал главным тренером в московском ЦСКА. Также он являлся заслуженным тренером России и заслуженным работником физической культуры России.

Волейбол,
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