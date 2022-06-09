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41 минуту назад

Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 2 миллиона евро в год

Матч ТВ

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может стать игроком стамбульского «Фенербахче», сообщает в Telegram-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 2 миллиона евро в год
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Тут прошли сообщения о связях Дзюбы с топ-клубом из Турции. Так можно и уточнить — это «Фенербахче». Тем более коллеги об этом уже писали. Вторая команда минувшего чемпионата Турции, «Фенербахче» летом сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Я так понимаю, для Дзюбы это является важным фактором, — написал Шнякин.

Журналист также отметил два фактора, с которыми может столкнуться Дзюба при переговорах с турецкой командой.

— Надо отметить пару вещей. Первое: в Турции сейчас экономический упадок, который бьет и по футбольным бюджетам. Изначально Дзюба хотел зарплату 2 миллиона евро чистыми. Что любопытно, Артем договаривается практически сам, без вмешательства агентов. Летал в Стамбул. Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры. Наверняка идет игра на понижение.

Второе: «Фенербахче» — реально сильная команда с только что назначенным известным тренером Жорже Жезушем. Тут и экс-игрок сборной Бразилии Луис Густаво, и защитник сборной Венгрии Салаи. Эннер Валенсия, Миха Зайц, Ирфан Кахведжи, Месут Озил и т. д. Игроки сборных, парни с опытом игры в лигах топ-5. Классная банда. Однако больше остальных здесь забивает турецкий немец Сердар Дурсун, громила за 190 см. Ну, вы поняли. Эльвин Керимов (опираясь на турецкие СМИ) подсказывает, что Жезуш хочет звездного форварда типа Суареса или Сеферофича, с которым португалец уже работал. Но если не договорятся, то Дзюба — вполне себе вариант, — добавил Шнякин.

Ранее Артем Дзюба покинул «Зенит» по истечении срока действия контракта и стал свободным агентом.

33-летний форвард в завершившемся сезоне выиграл чемпионат России с «Зенитом», провел за команду 39 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Волейбол,Миха Зайц,Эльвин Керимов,Луис Густаво,Дмитрий Шнякин,Артем Дзюба,Зенит,
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