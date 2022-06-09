Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» и хочет получать 2 миллиона евро в год

Второе: «Фенербахче» — реально сильная команда с только что назначенным известным тренером Жорже Жезушем. Тут и экс-игрок сборной Бразилии Луис Густаво, и защитник сборной Венгрии Салаи. Эннер Валенсия, Миха Зайц, Ирфан Кахведжи, Месут Озил и т. д. Игроки сборных, парни с опытом игры в лигах топ-5. Классная банда. Однако больше остальных здесь забивает турецкий немец Сердар Дурсун, громила за 190 см. Ну, вы поняли. Эльвин Керимов (опираясь на турецкие СМИ) подсказывает, что Жезуш хочет звездного форварда типа Суареса или Сеферофича, с которым португалец уже работал. Но если не договорятся, то Дзюба — вполне себе вариант, — добавил Шнякин.