Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

«Мы так и не смогли снять оковы фаворитов». Вербов — о поражении «Зенита» в «Финале шести»

Чемпионат.comиещё 4

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов объяснил, почему его подопечные не смогли выиграть «Финал шести» национального первенства.

Тренер "Зенита" высказался о поражении в «Финале шести»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Казанские волейболисты выиграли регулярный чемпионат, потерпев всего одно поражение за сезон, и с первого места в подгруппе «Финала шести» вышли в полуфинал, где уступили новосибирскому «Локомотиву» со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) и остались только с бронзой.

«Как бы нам ни хотелось снять с себя оковы фаворитов, к сожалению, этого не вышло. И, конечно, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло. Ментально мы были не готовы к этим матчам, а в моём понимании это была основная задача тренерского штаба. В современном мире невозможно уйти в вакуум и отрешиться от всего. Мы стали заложниками этой истерии, что «Зенит» непобедим. За этот год мы практически не сталкивались с сопротивлением. Так что, получив в полуфинале отлично играющего соперника, которому нечего терять, который рисковал и у него всё получалось, а у нас, наоборот, всё сыпалось – худшая игра в сезоне по цифрам, – мы просто перестали играть в волейбол: начали думать о вещах, которые с ним несовместимы. Когда ты на бумаге суперфаворит, а всё в этот день против тебя — это вводит в ступор. От этого даже опытные мастера не застрахованы», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Алексеем Вербовым можно прочитать здесь:

Волейбол,Алексей Вербов,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители