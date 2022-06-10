Тренер "Зенита" высказался о поражении в «Финале шести»

«Как бы нам ни хотелось снять с себя оковы фаворитов, к сожалению, этого не вышло. И, конечно, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло. Ментально мы были не готовы к этим матчам, а в моём понимании это была основная задача тренерского штаба. В современном мире невозможно уйти в вакуум и отрешиться от всего. Мы стали заложниками этой истерии, что «Зенит» непобедим. За этот год мы практически не сталкивались с сопротивлением. Так что, получив в полуфинале отлично играющего соперника, которому нечего терять, который рисковал и у него всё получалось, а у нас, наоборот, всё сыпалось – худшая игра в сезоне по цифрам, – мы просто перестали играть в волейбол: начали думать о вещах, которые с ним несовместимы. Когда ты на бумаге суперфаворит, а всё в этот день против тебя — это вводит в ступор. От этого даже опытные мастера не застрахованы», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.