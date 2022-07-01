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1 час назад

Волейболистки Бразилии вышли в финальный раунд Лиги Наций

ТВ БРИКС

Женская сборная Бразилии по волейболу квалифицировалась в финальный раунд Лиги Наций. Бразилия выиграла в четверг, 30 июня, восьмой матч на турнире, одолев Южную Корею со счетом по сетам 3:0 (25/17, 25/19 и 25/13), в Софии, Болгария.

Волейболистки Бразилии вышли в финальный раунд Лиги Наций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучшим бомбардиром матча стала нападающая Юлия Бергманн, набравшая 16 очков (11 очков в атаке и 5 очков за блокировку).

В сообщении Бразильской конфедерации волейбола (CBV) связующая Роберта отметила: «Очень довольна результатом этой игры, которая обеспечила нам выход в финальный раунд. Это очень важно, мы каждый день готовимся к финальной стадии. Сейчас мы должны думать об игре против Болгарии, я вижу, что наша команда растет с каждым матчем на турнире».

В пятницу, 1 июля, сборная Бразилии выйдет на волейбольную площадку в матче против Болгарии. Об этом сообщает TV CULTURA, партнер сети TV BRICS.

Волейбол,
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