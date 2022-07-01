Волейболистки Бразилии вышли в финальный раунд Лиги Наций

Женская сборная Бразилии по волейболу квалифицировалась в финальный раунд Лиги Наций. Бразилия выиграла в четверг, 30 июня, восьмой матч на турнире, одолев Южную Корею со счетом по сетам 3:0 (25/17, 25/19 и 25/13), в Софии, Болгария.

В сообщении Бразильской конфедерации волейбола (CBV) связующая Роберта отметила: «Очень довольна результатом этой игры, которая обеспечила нам выход в финальный раунд. Это очень важно, мы каждый день готовимся к финальной стадии. Сейчас мы должны думать об игре против Болгарии, я вижу, что наша команда растет с каждым матчем на турнире».