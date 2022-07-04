Президент Сербии вручил орден тренеру женской сборной России по волейболу

"Как тренер вы завоевали все, что можно завоевать. За 20 лет во главе нашей сборной вы завоевали 20 высших европейских, мировых и олимпийских наград. Вы прославили наш спорт и нашу страну. Терзич сегодня руководит сборной России, но нам Терзича заменить невозможно, желаю вам также успехов в вашей нынешней работе", - заявил Вучич.