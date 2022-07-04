Президент Сербии вручил орден тренеру женской сборной России по волейболу

Президент Сербии Александар Вучич вручил Сретенский орден второй степени прославленному сербскому спортсмену и тренеру Зорану Терзичу, который с мая возглавляет женскую сборную России по волейболу. Церемония награждения прошла в понедельник в президентском дворце Вучича.
"Как тренер вы завоевали все, что можно завоевать. За 20 лет во главе нашей сборной вы завоевали 20 высших европейских, мировых и олимпийских наград. Вы прославили наш спорт и нашу страну. Терзич сегодня руководит сборной России, но нам Терзича заменить невозможно, желаю вам также успехов в вашей нынешней работе", - заявил Вучич.
В свою очередь Терзич выразил надежду, что его первая награда - не конец карьеры, а только начало новых высоких достижений.
С 2002 года Терзич возглавлял женскую сборную Сербии, под его руководством команда стала чемпионом мира (2018), трехкратным чемпионом Европы (2011, 2017, 2019), серебряным (2016) и бронзовым (2020) призером Олимпийских игр. В 2012-2015 гг. Терзич тренировал омскую "Омичку", в 2017-2018 гг. - московское "Динамо", которое привел к победе в чемпионате России. С 2018 года Терзич является главным тренером турецкого "Фенербахче".