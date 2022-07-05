Российский волейболист вымогал у девушки деньги за интимные фото

Спортсмен получил преступным путём 30 миллионов рублей!

Фото: РИА Новости РИА Новости

На днях в Московской области задержали мошенника, который вымогал у москвички деньги за её интимные фото. При чём здесь спорт? Да при том, что вымогателем оказался бывший волейболист системы казанского «Зенита» Александр Хрипун. Он обманул молодую девушку на 30 млн рублей!

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Преступление было совершено по довольно стандартной схеме. По информации телеграм-канала Baza, в апреле 2022 года 23-летней Даниэле написал незнакомый мужчина. Он сообщил, что у него есть несколько интимных фотографий девушки и он готов разослать их списку её контактов. Чтобы этого не произошло, он потребовал от Даниэлы 200 тыс. рублей. Девушка согласилась, после чего мошенники запросили ещё одну крупную сумму.

Двумя переводами дело не закончилось. Мошенники продолжали вымогать у Даниэлы деньги, а девушка продолжала платить. Сообщается, что она не только делала онлайн-переводы, но и сама ходила в банк, а также передавала деньги через курьеров. В один момент Даниэла и вовсе подключила телефон мошенника к своей банковской карте. Таким образом, в руках мошенников, по подсчётам самой девушки, оказалась сумма в 30 млн рублей!

Но мошенники совершили ошибку: для удобства денежных переводов они передали своей жертве паспортные данные Александра Хрипуна из Одинцова. После того как девушка обратилась в полицию, его задержали.

Ранее Хрипун уже был осуждён – в 2018 году он также вымогал деньги, за что получил условный срок в 1,5 года. В этот раз, если вину Хрипуна признают, отделаться возмещением ущерба не удастся – вымогательство в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Хрипун представлял молодёжные команды «Газпрома-Югра» из Сургута в сезоне-2013/2014, «Зенита-Казань» в 2014-2016 годах и уфимский «Урал» в сезоне-2016/2017. В последние годы Хрипун играл на Кипре, в Испании и Греции.

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что Хрипун в структуре клуба был: