Два футболиста подрались во время матча

Вторничный матч между «Динамо» и «Рубином» носил статус товарищеского, однако на поле все равно нашлось место эмоциям. Ближе к завершению встречи Валерий Чуперка на фланге грубо сыграл против Дениса Макарова. Динамовец бросился выяснять отношения с оппонентом, и ситуация переросла в драку. К счастью, игроков быстро разняли.