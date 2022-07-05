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5 июля

​Макаров и Чуперка подрались в матче «Динамо» - «Рубин»

Евро-футбол.Ру

Вторничный матч между «Динамо» и «Рубином» носил статус товарищеского, однако на поле все равно нашлось место эмоциям. Ближе к завершению встречи Валерий Чуперка на фланге грубо сыграл против Дениса Макарова. Динамовец бросился выяснять отношения с оппонентом, и ситуация переросла в драку. К счастью, игроков быстро разняли.

Два футболиста подрались во время матча
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Арбитр показал Макарову и Чуперке по красной карточке. Впрочем, тренеры договорились сделать по замене и продолжать матч в формате 11 на 11.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 2:0. Денис Макаров до удаления успел отметиться голом. Ещё один результативный удар нанёс Константин Тюкавин.

Волейбол,Константин Тюкавин,Валерий Чуперка,Денис Макаров,Динамо,
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