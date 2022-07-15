Ситников: футбол на костромском стадионе с участием Ярцева всегда был праздником

КОСТРОМА, 15 июля. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России по футболу Георгия Ярцева, родившегося и начинавшего спортивную карьеру в Костроме. Матчи с участием Ярцева были праздником для костромичей, написал в своем телеграм-канале глава региона.

"Ушла легенда российского футбола, талантливый футболист, тренер, костромич, - написал Ситников. - Для нас, мальчишек конца шестидесятых - начала семидесятых, легенда была рядом. Это были времена одного канала телевидения, нескольких газет, веселого журнала "Крокодил". Развлечений было немного, и футбол на костромском стадионе "Спартак" был настоящим городским праздником, тысячи поклонников костромского "Спартака" скандировали: "Жора, давай!"

По словам губернатора, мальчишки в костромских дворах играли в Ярцева. Он был любимым футболистом жителей региона. "А сегодня остается память о светлом человеке, его имя в названии областной футбольной школы и возрождение команды костромского "Спартака", - добавил Ситников.

Ярцев ушел из жизни 15 июля, ему было 74 года. В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего. Ярцев играл за костромской и столичный "Спартак", смоленскую "Искру", московские "Локомотив" и "Москвич". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР 1979 года, в 1980 году вместе с красно-белыми Ярцев стал серебряным призером чемпионата СССР.