Ситников: футбол на костромском стадионе с участием Ярцева всегда был праздником

КОСТРОМА, 15 июля. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России по футболу Георгия Ярцева, родившегося и начинавшего спортивную карьеру в Костроме. Матчи с участием Ярцева были праздником для костромичей, написал в своем телеграм-канале глава региона.
"Ушла легенда российского футбола, талантливый футболист, тренер, костромич, - написал Ситников. - Для нас, мальчишек конца шестидесятых - начала семидесятых, легенда была рядом. Это были времена одного канала телевидения, нескольких газет, веселого журнала "Крокодил". Развлечений было немного, и футбол на костромском стадионе "Спартак" был настоящим городским праздником, тысячи поклонников костромского "Спартака" скандировали: "Жора, давай!"
По словам губернатора, мальчишки в костромских дворах играли в Ярцева. Он был любимым футболистом жителей региона. "А сегодня остается память о светлом человеке, его имя в названии областной футбольной школы и возрождение команды костромского "Спартака", - добавил Ситников.
Ярцев ушел из жизни 15 июля, ему было 74 года. В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего. Ярцев играл за костромской и столичный "Спартак", смоленскую "Искру", московские "Локомотив" и "Москвич". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР 1979 года, в 1980 году вместе с красно-белыми Ярцев стал серебряным призером чемпионата СССР.
В качестве тренера Ярцев работал в столичных клубах "Красная Пресня", "Спартак", "Динамо" и "Торпедо", волгоградском "Роторе" и молдавском "Милсами". Вместе со "Спартаком" Ярцев стал чемпионом России 1996 года, в этом же году команда вышла в финал Кубка России. "Динамо" под руководством Ярцева стало финалистом Кубка России в 1999 году. С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России.