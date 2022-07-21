Самый титулованный футбольный клуб Грузии тбилисское "Динамо" выставлен на продажу

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Владелец самого титулованного футбольного клуба Грузии "Динамо" из Тбилиси Роман Пипия намерен продать его из-за нехватки финансовых ресурсов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Пипии на сайте команды.

"В последний период я не раз думал о продаже "Динамо Тбилиси" и убежден в правильности этого решения. Этот клуб с первой минуты покупки для меня является драгоценным и главным объектом опеки. Именно исходя из лучших интересов "Динамо Тбилиси" я верю, что это решение (о его продаже - прим. ТАСС) является обязательным для его развития", - сказано в заявлении.

Пипия, который владеет "Динамо" с 2011 года, отдельно подчеркивает, что на данном этапе у него недостаточно финансовых ресурсов для управления клубом. Он также заявляет, что параллельно переговорам по продаже "Динамо" рассматривается возможность управлять им в качестве акционерного общества.