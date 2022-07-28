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54 минуты назад

Лучшего волейболиста Финляндии отстранили из сборной из-за России

Елена Прошина

Финский волейболист Лаури Керминен исключён из сборной своей страны. Как сообщает пресс-служба Федерации волейбола Финляндии, такое решение было вызвано тем, что Лаури не полностью исключил Россию из своих вариантов на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

Лучшего волейболиста Финляндии отстранили из сборной из-за России
Фото: WikipediaWikipedia

29-летний Лаури Керминен считается лучшим волейболистом Финляндии и прошлой весной выиграл российское первенство в составе московского клуба «Динамо». Сообщается, что в составе сборной Финляндии его заменит Никлас Брейлин.

Напомним, что ранее Финляндия раскрыла планы по выдаче туристических виз для россиян.

Волейбол,Лаури Керминен,Динамо,
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