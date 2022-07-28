Лучшего волейболиста Финляндии отстранили из сборной из-за России

Финский волейболист Лаури Керминен исключён из сборной своей страны. Как сообщает пресс-служба Федерации волейбола Финляндии, такое решение было вызвано тем, что Лаури не полностью исключил Россию из своих вариантов на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
29-летний Лаури Керминен считается лучшим волейболистом Финляндии и прошлой весной выиграл российское первенство в составе московского клуба «Динамо». Сообщается, что в составе сборной Финляндии его заменит Никлас Брейлин.
Напомним, что ранее Финляндия раскрыла планы по выдаче туристических виз для россиян.