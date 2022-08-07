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1 час назад

Волейболист Стояновский заявил, что мог выиграть золото Олимпиады в Токио

Матч ТВ

Волейболист Олег Стояновский в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» заявил, что они с партнером имели все шансы на победу в финальном матче Олимпийских игр в пляжном волейболе.

Стояновский заявил, что мог выиграть золото Олимпиады в Токио
Фото:  Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым в финале Олимпиады в Токио уступил дуэту из Норвегии в двух партиях.

— Конечно, были шансы на золото, там могло всё что угодно произойти. Они бы потеряли нити игры и мы смогли бы навязать свой волейбол. Могу сказать, что я доволен серебром.

После матча со всеми подряд общались, позвонили в первую очередь тренерскому штабу, который остался в Москве, хотели поделиться результатом, — сказал Стояновский.

Волейбол,Вячеслав Красильников,Олег Стояновский,
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