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58 минут назад

Пока ни одна страна не подтвердила участие в международном турнире по волейболу в России, заявил Тетюхин

Матч ТВиещё 1

С 24 августа по 21 сентября российские волейболисты проведут сбор в Новогорске. Ранее Тетюхин сообщал «Матч ТВ», что в конце этого сбора Россия планирует организовать международный турнир, на который приглашены сборные дружественных стран — Белоруссии, Ирана, Китая, Бразилии, Аргентины, Кубы и других стран.

"Ни одна страна не подтвердила участие в турнире в России"
Фото: ТАССТАСС

— Уже есть информация, какие сборные точно приедут на турнир в Россию?

— Пока стопроцентной гарантии от команд и точных ответов об участии нет. Впереди еще чемпионат мира, решение сборных будет оттягиваться. Еще вообще непонятно, приедут они или нет. Откровенно говоря, после чемпионата мира сложно повезти еще куда то свою национальную команду поиграть товарищеские матчи. Возможно, какие то команды найдутся.

— Сборная Белоруссии наверняка.

— Белорусы, думаю, самая гарантированная команда, с которой можно будет сыграть, — сказал Тетюхин «Матч ТВ».

Сборная России по волейболу в данный момент не допущена до международных соревнований и пропустит чемпионат мира, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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