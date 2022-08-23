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5 часов назад

Кудряшов: скорости в Турции выше, чем в РПЛ. Если Дзюба хочет играть — придётся привыкать

Чемпионат.comиещё 3

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, какой футбол ждёт в чемпионате Турции новоиспечённого нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу.

Кудряшов: скорости в Турции выше, чем в РПЛ. Если Дзюба хочет играть — придётся привыкать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«С футбольной точки зрения Дзюбу ожидает привлекательный, интересный и зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол. Тут меньше тактики, чем в России. И все команды, независимо от места в турнирной таблице, они заточены на атаку и хотят радовать фанатов голами. В Турции если команда играет в оборону, то зрители недовольны и гонят её вперёд.

Главная особенность всех команд в Турции – это хорошие контратаки. Во всех командах есть очень быстрые вингеры, и в случае потери мяча идёт молниеносная контратака. Много мячей так забивается. В турецкой лиге скорости выше, чем в РПЛ. Что касается Дзюбы, если футболист хочет играть – то ему придётся привыкать к тем скоростям и требованиям, которые ему предъявляют.

Для меня не было сложно адаптироваться в Турции. Поэтому я не думаю, что у Дзюбы возникнут проблемы с адаптацией. В футбольном плане тоже», — сказал Кудряшов в эфире телеканала «Матч».

Волейбол,Федор Кудряшов,
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