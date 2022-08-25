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38 минут назад

Расписание мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

Чемпионат.comиещё 1

25 августа стартует чемпионат мира по волейболу – 2022, который пройдёт в Польше и Словении. Первоначально его планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.

Расписание мужского чемпионата мира по волейболу — 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Две лучшие из каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших в группах третьи места пройдут дальше. Во втором групповом этапе 16 команд образуют четыре группы (G, H, I, J) по четыре команды. Победители групп и две лучшие команды из числа занявших в группах вторые места пройдут дальше. В третьем групповом этапе шесть команд образуют две группы (K, L) по три команды. По две лучшие команды из групп пройдут в полуфинал плей-офф. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Представляем вашему вниманию расписание матчей.

Видео дня

Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины

Расписание матчей (время – московское)

Первый групповой этап

26 августа, пятница

Группа B. Бразилия – Куба – 12:00

Группа B. Япония – Катар – 15:00

Группа C. США – Мексика – 18:30

Группа D. Франция – Германия – 18:30

Группа C. Польша – Болгария – 21:30

Группа D. Словения – Камерун – 21:30

27 августа, суббота

Группа E. Турция – Китай – 12:00

Группа F. Нидерланды – Египет – 15:00

Группа A. Тунис – Пуэрто-Рико – 18:30

Группа F. Аргентина – Иран – 18:30

Группа A. Украина – Сербия – 21:30

Группа E. Италия – Канада – 22:15

28 августа, воскресенье

Группа B. Куба – Катар – 12:00

Группа B. Бразилия – Япония – 15:00

Группа C. США – Болгария – 18:30

Группа D. Германия – Камерун – 18:30

Группа C. Польша – Мексика – 21:30

Группа D. Франция – Словения – 21:30

29 августа, понедельник

Группа E. Канада – Китай – 12:00

Группа F. Аргентина – Нидерланды – 15:00

Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 18:30

Группа F. Иран – Египет – 18:30

Группа A. Украина – Тунис – 21:30

Группа E. Италия – Турция – 22:15

30 августа, вторник

Группа B. Бразилия – Катар – 12:00

Группа B. Япония – Куба – 15:00

Группа C. Мексика – Болгария – 18:30

Группа D. Франция – Камерун – 18:30

Группа C. Польша – США – 21:30

Группа D. Словения – Германия – 21:30

31 августа, среда

Группа F. Аргентина – Египет – 12:00

Группа E. Канада – Турция – 15:00

Группа A. Сербия – Тунис – 18:30

Группа F. Иран – Нидерланды – 18:30

Группа A. Украина – Пуэрто-Рико – 21:30

Группа E. Италия – Китай – 22:15

Второй групповой этап

2–4 сентября

Третий групповой этап

7–9 сентября

Полуфинал

10 сентября

Матч за третье место

11 сентября

Финал

11 сентября

Волейбол,
18+
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