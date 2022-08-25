Расписание мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

25 августа стартует чемпионат мира по волейболу – 2022, который пройдёт в Польше и Словении. Первоначально его планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Две лучшие из каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших в группах третьи места пройдут дальше. Во втором групповом этапе 16 команд образуют четыре группы (G, H, I, J) по четыре команды. Победители групп и две лучшие команды из числа занявших в группах вторые места пройдут дальше. В третьем групповом этапе шесть команд образуют две группы (K, L) по три команды. По две лучшие команды из групп пройдут в полуфинал плей-офф. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Представляем вашему вниманию расписание матчей.