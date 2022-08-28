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49 минут назад

Украина, занявшая место России, всухую проиграла первый матч на ЧМ по волейболу

Чемпионат.com

Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Сербии в 1-м туре мужского чемпионата мира по волейболу на арене «Сподек» (Катовице, Польша).

Украина, занявшая место России на ЧМ, всухую проиграла Сербии
Фото:  VOLLEYBALL WORLD VOLLEYBALL WORLD

Сербские волейболисты оказались сильнее своих соперников со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20). В составе двукратных чемпионов Европы по 10 очков набрали доигровщики Марко Ивович и Урош Ковачевич, а также центральный блокирующий Марко Подрашчанин. У Украины 15 баллов на счету доигровщика Олега Плотницкого.

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В группе A после 1-го тура лидируют Сербия и Тунис, в активе которых по три очка. Африканская команда уверенно расправилась с Пуэрто-Рико — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

Во втором раунде Украине предстоит провести матч с Тунисом, а Сербия сойдётся с Пуэрто-Рико. Игры запланированы на 29 августа.

Волейбол,Марко Подрашчанин,Урош Ковачевич,Марко Ивович,
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