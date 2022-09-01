Сборная Украины творит историю на чемпионате мира по волейболу

Украинцы, занявшие место россиян, выиграли первый матч за 24 года и вышли в плей-офф.

Фото: FVU.IN.UA FVU.IN.UA

На чемпионате мира по волейболу – 2022, который проходит в Польше и Словении, завершился групповой этап. Из 24 сборных, начавших турнирный путь, остались лишь 16 – они будут бороться за трофей в матчах на вылет. На таких больших турнирах никогда не обходится без неожиданностей. Кто-то удивляет приятно, кто-то – наоборот. Сборная Болгария, например, выступила крайне неудачно, а вот Турция, напротив, неожиданно порадовала.

Видео дня

К числу тех, кто приятно удивил на групповом этапе, относится и сборная Украины. Если абстрагироваться от политических событий, то нельзя не заметить, что украинцы в первых трёх матчах показали достойный волейбол и уже переписали историю своей сборной. Такого от них не ждали!

Неожиданно быстрая победа

Украина оказалась на чемпионате мира вместо и на месте России. После того как нашу страну лишили права как провести турнир, так и участвовать в нём, на вакантную позицию добрали команду по мировому рейтингу. Первой среди тех, кто на главный турнир четырёхлетия не попал, и 23-й среди всех команд мира была Украина. Она и попала в группу с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико.

Украинцы в первом матче были объективно слабее сербов и проиграли со счётом 0:3, но это было не страшно, поскольку ключевым с точки зрения турнирных перспектив было противостояние с командой Туниса.

Начало первой партии складывалось в пользу сборной из Северной Африки, однако украинцы сумели переломить её ход и выиграть. Эта неудача, кажется, подкосила тунисцев: во втором и третьем сетах они допускали слишком много ошибок, хромал приём, не хватало эффективности в атаке. На этом фоне команда под руководством Угиса Крастиньша смотрелась очень хорошо. Матч закончился неожиданно быстро – 3:0 в пользу сборной Украины.

«Насколько это было ожидаемо? Это спорт. Ожидать чего-то тяжело, но мы на это настраивались. Мы видели, что у нас есть шанс обыграть Тунис со счётом 3:0. Главное было этим шансом воспользоваться. И мы настраивались максимально серьёзно, разбирали игру соперника и готовились», – объяснил Крастиньш.

До титула – четыре матча!

Для сборной Украины эта победа стала не просто ключевой с точки зрения борьбы за выход в плей-офф, но и исторической. До текущего ЧМ жёлто-синие в последний раз выступали на главном мировом старте 24 года назад – на турнире в Японии, когда играли ещё по старым правилам, до 15 очков. В 1998 году они, кстати, тоже вышли из первой группы, а в итоге стали десятыми.

В эпоху современных турниров украинцы победили соперника на чемпионате впервые. И на одной победе не остановились – в третьем туре победили ещё и сборную Пуэрто-Рико. Первый сет остался за островитянами, которые до этого оба матча проиграли по 0:3, но дальше инициативу перехватила Украина. Две партии дались относительно легко, а в последней завязалась борьба. Как бы то ни было, жёлто-синие отпраздновали вторую подряд победу на ЧМ-2022.

В рейтинге по итогам группового этапа сборная Украины заняла 10-е место и сыграет с Нидерландами, которые выиграли квартет с Ираном, Аргентиной и Египтом. Безусловно, подопечным Крастиньша будет сложно пройти дальше, но формат плей-офф оставляет больше шансов более слабым командам.