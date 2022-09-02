Есть ли у Украины шансы забрать трофей? Расклады на плей-офф чемпионата мира по волейболу

Главные фавориты – Польша и Франция. Но формат турнира должен подарить болельщикам сенсации.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Первая часть чемпионата мира по волейболу завершена. Все команды в рамках группового этапа провели по три матча, по итогам которых восемь сборных покинули турнир, а 16 прошли в следующий этап. Если бы турнир проходил в России, то всё продолжалось бы по сложной классической схеме, со вторым и третьим групповым этапами, но после переноса организаторы решили всё упростить. Никаких премудростей – просто сетка плей-офф, начиная с 1/8 финала. Команда, которая выиграет четыре матча, станет чемпионом.

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Сложности и хитросплетения были разве что во время формирования таблицы топ-16, по итогам которой и формировалась сетка матчей на вылет. Подбирать себе соперников было практически невозможно – слишком уж много сторонних факторов и дополнительных показателей нужно было учитывать, чтобы занять наиболее выгодное место, поэтому этим никто и не занимался.

Кто с кем сыграет в плей-офф – это была отдельная интрига. И только сейчас, когда таблица сформирована, пришло время порассуждать о шансах.

Для простоты поделим 16 оставшихся команд на четвёрки, из которых одна команда, выигравшая матчи 1/8 и 1/4 финала, пробьётся в финал турнира. В скобках обозначено место посева сборной по итогам группового этапа.

Полуфиналист-1: Польша (1) / Тунис (16) – США (8) / Турция (9). Полуфиналист-2: Сербия (4) / Аргентина (13) – Бразилия (5) / Иран (12). Полуфиналист-3: Словения (2) / Германия (15) – Нидерланды (7) / Украина (10). Полуфиналист-4: Италия (3) / Куба (14) – Франция (6) / Япония (11).

Первый полуфиналист сыграет со вторым, третий – с четвёртым. Наглядно всю турнирную сетку можно посмотреть по ссылке ниже.

Польша/Тунис – США/Турция

В этой четвёрке судьба путёвки в полуфинал, вероятно, будет решаться в матче Польша – США. Во встрече с африканской сборной поляки вообще не должны испытать никаких проблем. Если не забудут приехать на игру, то выйдут в четвертьфинал. У американцев же задача посложнее: турки – это, пожалуй, главное открытие текущего турнира. Несмотря на большой опыт и регалии, «звёздно-полосатым» предстоит потрудиться, чтобы победить.

Но в 1/4 финала фаворитом всё равно будет сборная Польши. В матче 3-го тура группового этапа она уже обыграла американцев – 3:1 и имеет все шансы сделать это снова. Бешеная поддержка болельщиков в этом только поможет.

Сербия/Аргентина – Бразилия/Иран

Аргентинцев перед стартом чемпионата мира считали если уж не фаворитом, то крепким орешком, способным поломать зубы лидерам. На деле же получилась иначе: бело-голубые, несмотря на зажигающих в атаке Факундо и Бруно Лиму, еле выползли из группы, заняв в сводном рейтинге 13-е место. Сербия же выглядит командой без слабых мест – она лучшая на групповом этапе. Так что шансов пройти дальше у европейцев однозначно больше.

А соперниками сербов по четвертьфиналу должны становиться бразильцы. Да, они чуть не допустили осечку в стартовом матче с Кубой, но это, пожалуй, можно списать на первую игру и некоторую расслабленность. В матче с Ираном её уже не будет, а без неё персы объективно слабее.

Игра Сербия – Бразилия, если она состоится, вероятно, станет настоящим украшением турнира. Матч должен быть огненным!

Словения/Германия – Нидерланды/Украина

Сборная Украины – формально одна из слабейших команд на турнире, если судить по мировому рейтингу и тому факту, что если бы не отстранение России, то жёлто-синие не сыграли бы на мировом форуме в седьмой раз подряд.

Но украинцев поставили в турнир вместо России в первую корзину, а потому и соперники им достались более слабые, чем если бы они отобрались на турнир самостоятельно. И подопечные Угиса Крастиньша умело воспользовались ситуацией: выиграли два матча и угодили в четвёрку, которую смертельной не назовёшь. Объективно говоря, шансы сотворить сенсацию у Украины есть.

В соперниках по 1/8 финала у украинцев голландцы. Абдель-Азиз Нимир проводит турнир своей жизни, но, если вдруг у него что-то пойдёт не так, заменить его особо некем. Конечно, закрыть Нимира будет сложно, однако если получится, то Украина вполне может и за четвертьфинал зацепиться.

А там соперник тоже не убойный. Словения квалифицировалась второй только на правах хозяйки. На самом деле, у неё после поражения от Франции и второго места в квартете должен быть седьмой рейтинг. Германия в той же группе D Словении уже проиграла. Да, 0:3, почти без борьбы, но реванш возможен.

Понятно, что Украина не фаворит. Букмекеры вообще считают её предпоследней среди претендентов на титул из 16 оставшихся команд. Но нельзя не признать, что украинцы при посеве вытянули счастливый билет.

Италия/Куба – Франция/Япония

Эта четвёрка куда более мощная, чем предыдущая. Можно даже предположить, что полуфинал для её победителя будет относительно несложным.

Италия на этом турнире пока не отдала соперникам ни сета и смотрится по-настоящему грозно. Команда постепенно омолаживается, отказывается от услуг лидеров прошлого (прощай, Иван Зайцев), но совершенно от этого не страдает. Впрочем, матч с Кубой лёгкой прогулкой вряд ли станет. Латиноамериканцы на старте турнира чуть не хлопнули Бразилию и подтвердили свой статус теневых фаворитов. В одном отдельно взятом матче может произойти что угодно.