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4 сентября

Польша уверенно переиграла Тунис и встретится с США в четвертьфинале ЧМ по волейболу

Чемпионат.comиещё 1

Сборная Польши на домашней арене «Гливице» (Гливице, Польша) в трёх сетах расправилась с командой Туниса в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу, который проходит с 26 августа по 11 сентября.

Польша переиграла Тунис и встретится с США в четвертьфинале ЧМ по волейболу
Фото: VOLLEYBALL WORLDVOLLEYBALL WORLD

Польские волейболисты одержали победу со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:20). В составе победителей матча отличились доигровщик Камиль Семенюк и диагональный Бартош Курек, набравшие по 12 очков. У Туниса самым результативным стал доигровщик Аймен Бугерра (10 баллов).

Сборная Польши не потерпела ни одного поражения на чемпионате мира по волейболу. На групповом этапе команда сербского специалиста Николы Грбича в трёх сетах обыграла Мексику и Болгарию и выиграла у США 3:1.

В четвертьфинале Польша сразится со сборной США, которая в пяти партиях переиграла Турцию 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)

Волейбол,Никола Грбич,
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