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4 часа назад

«Футболисты «Зенита» не должны себя так вести» — Талалаев о поведении Вендела и Ловрена в игре со «Спартаком»

Матч ТВ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» заявил, что в других европейских чемпионатах некоторые футболисты «Зенита» могли бы получить желтые карточки за свое поведение в матче 8 го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Футболисты «Зенита» не должны себя так вести» — тренер "Ахмата"
Фото: ФК Зенит ФК Зенит

В частности, Талалаев отметил неспортивные эпизоды с участием бразильца Вендела и хорвата Деяна Ловрена.

— Капельку дегтя все таки, внес один момент: может быть, футболисты «Зенита» не должны себя так вести. В любом другом чемпионате Вендел за то, что он за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса — они бы получили желтые карточки, наверное.

Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые, может, уступают в мастерстве, может, но отдают на поле всё, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю вот к этому, — сказал Талалаев.

После этого матча «Спартак» остался на пятом месте с 16 очками. «Зенит» лидирует в таблице МИР РПЛ с 20 очками.

Волейбол,Андрей Талалаев,Зенит,Спартак,
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