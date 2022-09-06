«Футболисты «Зенита» не должны себя так вести» — тренер "Ахмата"

— Капельку дегтя все таки, внес один момент: может быть, футболисты «Зенита» не должны себя так вести. В любом другом чемпионате Вендел за то, что он за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса — они бы получили желтые карточки, наверное.



Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые, может, уступают в мастерстве, может, но отдают на поле всё, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю вот к этому, — сказал Талалаев.