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1 час назад

"Не дотягивают до россиян" - словацкий тренер о сборной Украины

Чемпионат.com

Помощник главного тренера сборной Словении по волейболу Зоран Кедачич высказался о сборной Украины в преддверии их матча в рамках четвертьфинала чемпионата мира по волейболу, который проходит с 26 августа по 11 сентября в городах Польши и Словении.

"Не дотягивают до россиян" - словацкий тренер о сборной Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они культивируют жёсткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они не дотягивают до россиян в росте, но у них очень хорошие прыжки. У них есть два неудобных волейболиста. Оба – высокого уровня, быстрые, с быстрой левой рукой, и за этим надо следить. Задачей словенцев будет заставить украинцев совершать ошибки», — приводит слова Кедачича Suspline.

В 1/8 финала сборная Словении обыграла сборную Германии. Украина, в свою очередь, обыграла сборную Нидерландов и впервые в истории сыграет в четвертьфинале ЧМ.

Волейбол,
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