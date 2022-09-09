Расписание полуфинальных матчей мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

Завтра, 10 сентября, на мужском чемпионате мира по волейболу состоятся полуфинальные матчи. В первом полуфинале сборная Польши сыграет с национальной командой Бразилии, а во второй встрече сойдутся сборные Италии и Словении. Обе игры пройдут в Катовице (Польша).