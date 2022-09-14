Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
2 часа назад

Американский волейболист Мэттью Андерсон подписал контракт с петербургским «Зенитом» («Бизнес Online»)

Sports.ruиещё 1

Американский волейболист Мэттью Андерсон заключил контракт с петербургским «Зенитом», сообщает «Бизнес Online».

ВК «Зенит» усилился олимпийским призером
Фото: Sports.ruSports.ru

По информации издания, еще весной Андерсон подписал соглашение с китайским клубом «Шанхай», но оно было расторгнуто и «Зенит» выплатил компенсацию.

Спортсмену 35 лет. В составе сборной США он становился бронзовым призером Олимпиады-2016 в Рио и ЧМ-2018 в Турине.

С 2012 по 2019 год волейболист уже выступал в чемпионате России за «Зенит» из Казани. После этого он играл за итальянские команды «Модена» и «Перуджа».

Волейбол,Мэттью Андерсон,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители