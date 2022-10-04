«Бывает, что ПВО ночью срабатывает»: Тетюхин о жизни в Белгороде

«Бывает, что ПВО ночью срабатывает, другие взрывы или звуки необъяснимые нам. Как человек, который в Белгороде проживает с самого начала всех этих действий 24 февраля, начинаю привыкать. Не в плане того, что ты чувствуешь взрывы, просто ты уже на это не отвлекаешься, не реагируешь так бурно.



Понимаешь, что это стало как будто частью твоей жизни. Это, наверное, и есть самое ужасное: начинаешь свыкаться с этим», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».