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23 часа назад

«Бывает, что ПВО ночью срабатывает»: волейболист сборной России о жизни в Белгороде

Газета.Ruиещё 1

Волейболист «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде.

«Бывает, что ПВО ночью срабатывает»: Тетюхин о жизни в Белгороде
Фото: paveltetyukhin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)paveltetyukhin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Бывает, что ПВО ночью срабатывает, другие взрывы или звуки необъяснимые нам. Как человек, который в Белгороде проживает с самого начала всех этих действий 24 февраля, начинаю привыкать. Не в плане того, что ты чувствуешь взрывы, просто ты уже на это не отвлекаешься, не реагируешь так бурно.

Понимаешь, что это стало как будто частью твоей жизни. Это, наверное, и есть самое ужасное: начинаешь свыкаться с этим», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

Павел — сын олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетюхина.

21-летний Тетюхин сентябре 2021 года получил приглашение в национальную сборную для участия в чемпионате Европы. Провел семь матчей на Евро.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал, что волейболист клуба «Газпром-Югра» из Сургута Никита Алексеев вызывался в военкомат для уточнения данных, спортсмен не был мобилизован.

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