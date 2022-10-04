«Бывает, что ПВО ночью срабатывает»: Тетюхин о жизни в Белгороде

Волейболист «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде.
«Бывает, что ПВО ночью срабатывает, другие взрывы или звуки необъяснимые нам. Как человек, который в Белгороде проживает с самого начала всех этих действий 24 февраля, начинаю привыкать. Не в плане того, что ты чувствуешь взрывы, просто ты уже на это не отвлекаешься, не реагируешь так бурно.
Понимаешь, что это стало как будто частью твоей жизни. Это, наверное, и есть самое ужасное: начинаешь свыкаться с этим», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».
Павел — сын олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетюхина.
21-летний Тетюхин сентябре 2021 года получил приглашение в национальную сборную для участия в чемпионате Европы. Провел семь матчей на Евро.
Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал, что волейболист клуба «Газпром-Югра» из Сургута Никита Алексеев вызывался в военкомат для уточнения данных, спортсмен не был мобилизован.