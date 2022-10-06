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4 часа назад

Сампаоли возглавил футбольный клуб "Севилья"

ТАССиещё 5

ТАСС, 6 октября. Аргентинец Хорхе Сампаоли стал главным тренером испанского футбольного клуба "Севилья". Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Сампаоли возглавил футбольный клуб "Севилья"
Фото: ТАССТАСС

Контракт с Сампаоли рассчитан до конца сезона-2023/24.

В ночь на четверг "Севилья" объявила об отставке с поста главного тренера испанца Хулена Лопетеги. В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" проиграла германской "Боруссии" из Дортмунда со счетом 1:4. Для испанского клуба это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше турнира, также "Севилья" один раз сыграла вничью.

Сампаоли 62 года, с 2021 по 2022 год он возглавлял французский "Марсель". Аргентинец возглавлял "Севилью" в сезоне-2016/17, тогда команда заняла четвертое место в чемпионате Испании. Ранее тренер работал в чилийских клубах "О'Хиггинс" и "Универсидад де Чили", бразильских "Сантосе" и "Атлетико Минейро", был главным тренером сборных Аргентины и Чили. С чилийской национальной командой Сампаоли в 2015 году стал обладателем Кубка Америки.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Севилья" занимает 17-е место, набрав в семи матчах пять очков. В ближайшем туре команда 8 октября примет "Атлетик".

Волейбол,Хорхе Сампаоли,
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