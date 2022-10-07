Рибери решил завершить карьеру

Полузащитник итальянской «Салернитаны» Франк Рибери принял решение завершить карьеру игрока, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Француз близок к расторжению контракта с «Салернитаной», который истекает 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне 39 летний Рибери мало играл из за травм и принял участие лишь в одном матче своей команды в чемпионате Италии. После завершения карьеры он планирует остаться в клубе, но на другой должности.
Рибери перешел в «Салернитану» в сентябре 2021 года. В составе команды он провел 24 матча и отдал три результативные передачи.Рибери известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», в составе которой выигрывал Лигу чемпионов 2012/13, девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз брал Кубок страны. В составе сборной Франции полузащитник стал серебряным призером ЧМ 2006.