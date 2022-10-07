Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
6 часов назад

Рибери решил завершить карьеру в 39 лет — СМИ

Матч ТВ

Полузащитник итальянской «Салернитаны» Франк Рибери принял решение завершить карьеру игрока, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Рибери решил завершить карьеру
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Француз близок к расторжению контракта с «Салернитаной», который истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 39 летний Рибери мало играл из за травм и принял участие лишь в одном матче своей команды в чемпионате Италии. После завершения карьеры он планирует остаться в клубе, но на другой должности.

Рибери перешел в «Салернитану» в сентябре 2021 года. В составе команды он провел 24 матча и отдал три результативные передачи.Рибери известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», в составе которой выигрывал Лигу чемпионов 2012/13, девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз брал Кубок страны. В составе сборной Франции полузащитник стал серебряным призером ЧМ 2006.

Волейбол,Франк Рибери,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители