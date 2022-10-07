Рибери решил завершить карьеру

Полузащитник итальянской «Салернитаны» Франк Рибери принял решение завершить карьеру игрока, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

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Француз близок к расторжению контракта с «Салернитаной», который истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 39 летний Рибери мало играл из за травм и принял участие лишь в одном матче своей команды в чемпионате Италии. После завершения карьеры он планирует остаться в клубе, но на другой должности.