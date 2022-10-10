В Санкт-Петербурге стартуют два тура Студенческой лиги РЖД сезона- 2022/23

<p> </p> <p> В мужском чемпионате в первом туре встретятся: ГУТИД (Санкт-Петербург), РУС (Москва), ПАРМА-КОР (Пермский край), Универ (Пермь). Для московской команды это будет дебютом. БК «РУС ГЦОЛИФК» неоднократный призер дивизиона АСБ Москва также входит в топ-8 команд-участниц Лиги Белова. Хозяевами паркета является ГУТИД–серебряные призеры Лиги Белова сезона-2021/22.<br> <br> В женском принимают участие такие команды: ГУТИД (Санкт-Петербург), БК Минск (Минск), Спарта-КубГТУ (Краснодар). Хозяйки также являются серебряными призерами Лиги Белова сезона-21/22. Для команды из Беларуси это будет первое выступление в чемпионате АСБ.<br> <br> Расписание туров: Мужской 10.10<br> <br> 18:00 ГУТиД (Санкт-Петербрг) - Парма-КОР<br> 16:00 РУС (Москва) - БК «Универ»<br> <br> 11.10<br> <br> 16:00 ГУТиД (Санкт-Петербрг) - БК «Универ»<br> 20:00 РУС (Москва) - Парма-КОР<br> <br> 12.10<br> <br> 16:00 ГУТиД (Санкт-Петербург) - РУС (Москва)<br> <br> Тур пройдет по адресу: Большая Морская, 18<br> <br> Женский 10.10<br> <br> 20:00 ГУТиД (Санкт-Петербрг) - Минск (Минск)<br> <br> 11.10<br> <br> 18:00 Спарта КубГТУ (Краснодар) - Минск (Минск)<br> <br> 12.10<br> <br> 18:00 ГУТиД (Санкт-Петербург) - Спарта-КубГТУ (Краснодар)<br> <br> Тур пройдет по адресу: Большая Морская, 18<br> <br> Студенческая лига РЖД является элитным дивизионом Ассоциации студенческого баскетбола.К сезону-2022/2023 было расширено количество команд до 29 мужских и 24-х женских, куда также вошли представители Беларуси (мужская и женская команда «Минск» и женский клуб «Горизонт-2-РЦОП») и Казахстана («Алматинский легион» у мужчин). Лига опирается на высокие организационные стандарты, которые соответствуют передовым отечественным практикам, а студенческие клубы и игроки уже превратились в бренды регионального и национального масштаба. В сезоне-2021/22 БК МГАФК-Малаховка подтвердила свой титул чемпионов Студенческой лиги РЖД среди мужских команд. У женских главный трофей завоевала ЧГУ-Атланта.<br> <br> Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет более 800 команд из 70 регионов России, а также стран СНГ, ежегодно проводит более 5 000 матчей. Около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Главная цель организации – привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в частности баскетболом. </p> <p> Чемпионат АСБ проводится при поддержке Министерства спорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», Министерства науки и высшего образования РФ и Российского студенческого спортивного союза. </p>