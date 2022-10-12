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25 минут назад

Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по волейболу среди женских команд

Чемпионат.com

Завершились все четвертьфинальные матчи чемпионата мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, и определились полуфинальные пары.

Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по волейболу среди женских команд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины 1/4 финала. Гливице, Польша

США – Турция – 3:0 (25:22, 25:15, 25:20). Сербия – Польша – 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).

1/4 финала. Апелдорн, Нидерланды

Бразилия – Япония – 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13). Италия – Китай – 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).

За выход в финал американские волейболистки 12 октября в 21:30 по московскому времени сыграют со сборной Сербии, а команда Италии в 21:00 на следующий день встретится с Бразилией.

Полуфинальные пары

12 октября США – Сербия 13 октября Италия — Бразилия

Волейбол,
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