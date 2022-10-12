Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по волейболу среди женских команд

Завершились все четвертьфинальные матчи чемпионата мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, и определились полуфинальные пары.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины 1/4 финала. Гливице, Польша
США – Турция – 3:0 (25:22, 25:15, 25:20). Сербия – Польша – 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 24:26, 16:14).
1/4 финала. Апелдорн, Нидерланды
Бразилия – Япония – 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:22, 15:13). Италия – Китай – 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17).
За выход в финал американские волейболистки 12 октября в 21:30 по московскому времени сыграют со сборной Сербии, а команда Италии в 21:00 на следующий день встретится с Бразилией.
Полуфинальные пары
12 октября США – Сербия 13 октября Италия — Бразилия