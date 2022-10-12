Определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по волейболу среди женских команд

Завершились все четвертьфинальные матчи чемпионата мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, и определились полуфинальные пары.

За выход в финал американские волейболистки 12 октября в 21:30 по московскому времени сыграют со сборной Сербии, а команда Италии в 21:00 на следующий день встретится с Бразилией.