В ЦСКА сообщили, что футболисты избежали серьезных травм в дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА избежали серьезных травм в матче чемпионата России против московского "Спартака". Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

Фото: ТАСС ТАСС

ЦСКА 16 октября в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Никто из футболистов, принимавших участие во вчерашнем матче со "Спартаком", не получил серьезных повреждений. Все они готовы выйти на поле в ближайшем матче", - сказал Безуглов.

ЦСКА после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 8 очков. В 14-м туре армейцы 23 октября на выезде сыграют с "Оренбургом".