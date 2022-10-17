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1 час назад

В ЦСКА сообщили, что футболисты избежали серьезных травм в дерби со "Спартаком"

ТАССиещё 5

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА избежали серьезных травм в матче чемпионата России против московского "Спартака". Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

В ЦСКА сообщили, что футболисты избежали серьезных травм в дерби со "Спартаком"
Фото: ТАССТАСС

ЦСКА 16 октября в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Никто из футболистов, принимавших участие во вчерашнем матче со "Спартаком", не получил серьезных повреждений. Все они готовы выйти на поле в ближайшем матче", - сказал Безуглов.

ЦСКА после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 8 очков. В 14-м туре армейцы 23 октября на выезде сыграют с "Оренбургом".

До этого армейцы 19 октября на своем поле встретятся с "Торпедо" в матче четвертого тура группового этапа Фонбет - Кубка России. После трех туров красно-синие с 9 очками занимают первое место в группе с екатеринбургским "Уралом" (6 очков), "Торпедо" (3) и "Сочи" (0).

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