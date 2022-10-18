Волейболист-трансгендер нокаутировал соперницу мощнейшим ударом. Видео

В Сети появилось видео, в котором показано, как волейболист-трансгендер нокаутировал соперницу мощнейшим ударом. Инцидент случился на одном из школьных турниров в Северной Каролине (США) в сентябре, сообщает издание Education First Alliance North Carolina .

Игрок-трансгендер, выступавший за одну из команд, сильно пробил по мячу, и тот попал прямо в голову девушке. Сообщается, что спортсменка получила серьёзные травмы головы и шеи, что вызвало сотрясение мозга. Также у девушки возникли проблемы со зрением. Она до сих пор не получила разрешения вернуться на площадку от лечащего врача и невролога.